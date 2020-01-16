Хамская парковка в центре Петербурга стала уголовным делом. Поводом послужила стрельба

Житель Петербурга привлечен к уголовной ответственности за выстрел из травматического пистолета в центре города. Так он отреагировал на настойчивую просьбу побыстрей шевелиться.

Как сообщает региональное управление МВД 16 января, по статье о хулиганстве привлечен 44-летний строитель, стрелял он из «Осы» в три часа дня 2 января на улице Ефимова. Подозреваемого, у которого было разрешение на оружие, нашли 13 января, в настоящее время его отпустили с подпиской о невыезде.

Водителя Infiniti полиция искала с 4 января, когда запись конфликта на видеорегистратор была опубликована в Сети. Судя по кадрам, подозреваемый бросил машину посреди улицы и пошел по своим делам. Когда он вернулся к автомобилю вместе с сумкой и девушкой, за ним скопилась очередь из желающих ехать дальше. На гудки он отреагировал малоприличной жестикуляцией. Пока девушка с усталым видом укладывала в багажник вещи, ее спутник комментировал происходящее, но что именно он думает о просьбе поторопиться, осталось непонятным. Затем водитель неторопливо сел за руль и, прежде чем тронуться, выстрелил в воздух.

Отметим, во время препирательств нашлись и те водители, которые просто объехали конфликтующих.





По данным «Фонтанки», за рулем находился 44-летний петербуржец Кирилл Сербин, при этом автомобиль ему не принадлежит. Владельцем числится предприниматель, которой владеет компанией по производству и установке противопожарной сигнализации, на ее счету пара госконтрактов, в том числе заказчиком выступало Законодательное собрание Петербурга. За рулем «Инфинити» бывает и 53-летний петербуржец, за 2019 год он собрал на этом автомобиле несколько штрафов.

По данным «Спарк», действующих предприятий на самого Сербина не зарегистрировано, одна из его компаний находится в стадии ликвидации.