Зеленский отозвал закон времен Порошенко об изменении конституции. Децентрализация Украины пока откладывается

Владимир Зеленский объявил о необходимости доработки закона № 2598 о децентрализации, которой вносил изменения в основной документ страны.

«Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон», – сообщается 16 января на сайте Офиса президента.

Комплекс мер по децентрализации, который начали разрабатывать еще в 2014 году, включал в себя введение новых административных единиц деления, а также передачи полномочий и бюджетов местному самоуправлению. При этом особый статус Донбасса в документе никак не прописывался. Децентрализация требовала изменения и конституции страны. В 2015 году бывший президент Петр Порошенко подписал Закон «Об основах государственной региональной политики». Нововведения активно критиковались за наличие пробелов.



