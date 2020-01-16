Забота о демографии в послании президента - с калькулятором в руках

«Плодитесь и размножайтесь». Теперь это завещал людям не только ветхозаветный бог древних иудеев (позже заимствованный христианами в приданном ему новом качестве Бога-отца), но и президент России Владимир Путин.

Правда, последний обратил свой призыв только к россиянам, хотя и Яхве, строго говоря, обращался далеко не ко всему человечеству: за людей он считал исключительно свой народ (или, что, конечно, точнее, «его народ» сделал Яхве исключительно своим). И надо сказать, что призыв президента России весомей послания с небес к богоизбранному народу, так как подкрепляется серьезными материальными стимулами.

«Дети – капитал бедняков». Это закавыченное изречение принадлежит лауреату Нобелевской премии по экономике, американскому экономисту Теодору Шульцу. В частности, он писал: «…В богатых странах родители приобретают взамен, главным образом, личное удовлетворение, в то время как в бедных странах дети вносят большой вклад в будущий доход своих родителей благодаря работе, которую они выполняют в домашнем хозяйстве и на ферме, а также благодаря тому, что они предоставляют своим родителям пропитание и кров, когда те уже не в состоянии обеспечивать себя сами». Таким образом, в богатых странах выгода от детей главным образом нематериальная, тогда как от детей в бедных странах материальная и двойная: во-первых, они представляют собой потенциальный производительный ресурс, во-вторых, систему социального страхования.

Эти идеи впоследствии развивал другой американский экономист и тоже лауреат Нобелевской премии по экономике – Гэри Беккер. Он рассматривал детей как аналог потребительских товаров длительного пользования. В развитых богатых странах дети обесценились как инвестиционные товары, и в то же время в качестве «потребительских товаров» они обходятся все дороже. «Экономическое развитие подняло относительную стоимость детей, поскольку повысилась ценность времени родителей… и труд ребенка стал менее полезным…» С ростом доходов родителей, с вовлеченностью женщин в общественный труд и карьерный рост увеличивается то, что экономисты называют альтернативной стоимостью детей: например, очевидно, что высококвалифицированная и хорошо зарабатывающая женщина теряет от отвлечения на занятость с детьми гораздо больше, чем полуграмотная крестьянка. Упущенные доходы и утраченные возможности продвижения по социальной лестнице оказываются несравненно выше у первой.

В результате получается, что повысить потребность в детях можно двумя способами. Во-первых, тем путем, который ни один политик не решится предложить, – превращением современного общества в бедное традиционное комьюнити. Во-вторых, за счет компенсации вызванных содержанием и воспитанием детей издержек из общественных средств (денежных трансфертов и льгот, финансируемых из общего котла). Однако второй способ во многом иллюзорный – в лучшем случае он дает кратковременный результат.

Почему? Потому, что современный человек все чаще рассматривает детей как навязываемый обществом налог (по сути это так и есть), причем такой налог, от уплаты которого можно отказаться без особо негативных для себя последствий. И как тут не быть тому, что экономисты именуют «эффектом безбилетника»: пусть кто-то другой позаботится о выживании человечества, а на мой век его хватит. Еще будет кому платить налоги и содержать меня, нетрудоспособного. И даже если последнее убеждение не совсем правда (или даже совсем неправда, особенно для людей молодых возрастов), то жертвовать собой сейчас и на долгие годы вперед все равно не очень хочется. Не случайно на Западе появился построенный на фантазиях канадской писательницы Маргарет Этвуд такой сериал, как «Служанки», где в некоем тоталитарном государстве (Республике Галаард) большинство женщин обращают в низшую касту («служанок») и принуждают к деторождению.

В том, что деньги и прочие социальные трансферты не очень-то помогают росту деторождения, можно убедиться на примере Евросоюза и Дании. Там одинокий родитель с двумя детьми в Евросоюзе мог еще в 2013 г. в среднем рассчитывать на различные блага по этому случаю в сумме 15 000 евро в год, а у рекордсменки в этом вопросе – Дании – выходило 31 709 евро! Ну и что в итоге?

В 2018 г. население Евросоюза выросло на 1,1 млн чел. За счет мигрантов. Естественный прирост рождаемости – отрицательный: число новорожденных составило 5 млн, умерших – 5,3 млн. И это несмотря на все усилия тех же мигрантов. Еще достаточно давно германский социолог Гуннар Хайзон (из числа немногих немцев, позволяющих себе противостоять политкорректности ради науки) писал, что из пяти рожденных во Франции двое либо арабы, либо африканцы (представители черной расы).

А что там у нашей рекордсменки Дании? Выше, чем у многих по ЕС, но даже до простого воспроизводства населения не дотягивает. Напомним, для него так называемый коэффициент фертильности (среднее число рождений за жизнь на 1 женщину) должен быть 2,1 (не 2, поскольку смертность до достижения репродуктивного возраста даже в богатых странах никто полностью не отменял). У Дании он в 2017 г. 1,75 (последние данные, которыми располагает Eurostat), а в 2008 г. был 1,89. Среди богатых стран ЕС выделяются Исландия (в 2017 г. он также 1,75, но были и рекорды, например, в 2009 г. – 2,23!) и Франция (в 2017 г. 1,9, но ранее нередко легонько перевешивало за 2,0). Что касается Исландии, то причин не знаю, но относительно Франции позволю быть себе вслед за Хайзоном неполиткорректным: посмотрите на ее национальную команду по футболу.

Пора, однако, вернуться в Россию. Из уст ее президента прозвучало странное предложение: давать материнский капитал за первенца (ныне это примерно 467 тыс. руб., или (делим для ровного счета на 70) 6 666 тыс. евро). Какое-то «число зверя» получилось (что с одного конца, что с другого), но будем считать это случайностью. За второго рожденного к капиталу будут добавлять 150 тыс. руб. (2 143 евро). Почему предложение странное? Потому что обычно цель всяческих поощрений рождаемости – это дотянуть вышеуказанный коэффициент до 2,1. И тогда логично было бы сделать «приз» за первого ребенка меньшим (допустим, те же 150 тыс.), а за второго – большим. А так большинство тех, на чье решение о деторождении влияет этот пресловутый капитал, родят одного и на этом успокоятся.

На этом президентские подарки не оскудели. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью ипотеку на 450 тыс. руб. (6 429 евро). Не забыли и о детях в бедных семьях. Теперь пособия на детей бедным семьям (это таким, у которых доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум; в 2020 г. он составляет 12 130 руб. для трудоспособного, или 173 евро) будут продолжать платить после достижения ребенком 3 лет и до 7 лет включительно, причем начнутся выплаты уже с 1 января текущего года. В 2020 г. они составят 5,5 тыс. руб. (79 евро), а с 2021 г. – 11 тыс. руб. (158 евро).

А что у них там? Для сравнения выберем не самую богатую страну ЕС, да еще ранее включенную в СССР. Литву, например. В ней за последние годы после перехода на евро душевые доходы заметно выросли, но все равно не дотягивают до средних в Евросоюзе (85% от них). Детское пособие (выплачивается на каждого ребенка до 18-летнего возраста) вырастет с 2020 г. на 10 евро и составит 60 евро в месяц. С 2021 г. – 70 евро. Выплаты же на детей с недугами или растущих в больших и малоимущих семьях вырастут с нынешних 70 евро на 1 ребенка до 100 евро.

Кстати, кто в Литве малоимущий? С 2020 г. литовский МРОТ составляет 607 евро (42 490 руб.). Против российских 173 евро. И понятно, что в категорию малоимущих уж точно не попадут литовские врачи, средняя зарплата которых в госсекторе увеличится с 1600 до 2000 евро (140 тыс. в месяц). Младший медперсонал тоже по помойкам побираться не станет: его средняя зарплата вырастет с 850 евро до 1000 (70 тыс. в месяц). Кстати, до зарплаты профессора в питерской Высшей школе экономики.

За классное руководство наш щедрый президент подкинул учителям 5 тыс. рублей (72 евро). В Литве зарплата учителя без квалификационной категории (новичка) поднимется с 720 до 790 евро (55 300 руб.). С категориями получают явно больше. Сравнительно бедными в Литве можно назвать чиновников (старший специалист госслужащий будет получать от 714 до 1240 евро, т. е. от 49 980 до 86 800 руб.). И уж совсем обидно за литовских силовиков. Самые высокооплачиваемые из них – представители Департамента охраны руководства будут получать в среднем 1484 евро (103 880 руб.). Правда, это «чистыми», за вычетом налогов. Все равно наш эфэсошник за эти деньги разве что ноги с дивана спустит. И то не каждый.

Попутно уж заметим, что зарплата президента Литвы Гитанаса Науседы в 2020 г. вырастет аж на 176 евро и достигнет 5 856 евро (примерно 410 тыс. рублей). И поделом ему: он же не может в отличие от президента некой великой державы командовать, где какую трубу починить или елку установить. Квалификации не хватает.

Андрей Заостровцев

Отвлеклись от детей. Теперь к ним вернемся. Итак, в России семья с доходами выше прожиточного минимума с двумя детьми разово получит капитал в размере 616 617 тыс. руб., или 8 809 евро. В Литве такая же семья будет получать в течение 17 лет (или 204 месяцев) 140 евро в месяц. Умножаем их на 204 и получаем 28 560 евро. Конечно, материнский капитал в России, наверное, будет расти. Пусть пособие на детей до 3 лет что-то еще принесет. Хорошо, пусть 10 тыс. евро в России. И все равно, как это смотрится по сравнению с 28 с половиной тысячами евро в «бедной» Литве?

Зато мы часто меняем Конституцию страны и, главное, решительно защитим «правду о победе над фашизмом». Но об этом уж как-нибудь в другой раз.