Legenda отказалась от жилой стройки на Чапыгина. Участок со зданием продали компании «Стройпрофит»

Компания Legenda отказалась от реализации проекта клубного дома на месте АТС на улице Чапыгина из-за "политизированной" ситуации, складывающейся вокруг строек на Петроградской стороне, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе девелопера 16 января. Здание вместе с участком купила компания «Стройпрофит».

«Проект дома был разработан, однако запуск проекта откладывался вплоть до конца 2019 года. К этому времени наш взгляд на реализацию проекта значительно изменился. Стало понятно, что дальнейшая пролонгация соглашения стала невозможной в связи с объективно политизированной ситуацией, складывающейся в отношении проектов строительства на Петроградской стороне. Существующие условия не позволяют оценить ни сроки получения разрешительной документации, ни возможности реализации этого проекта в принципе. Мы еще раз оценили свои инвестиционные риски и приняли решение выйти из проекта», – сообщили в пресс-службе компании.

Дом на Чапыгина, 5, был совместным проектом в рамках соглашения между компанией LEGENDA и «Телеком 5», дочерней структурой АО «Ростелеком» и «Сбербанк CIB». Здание всего на 20 квартир должны были возвести на месте автоматической телефонной станции, не использующейся по назначению и предназначенной к сносу. Архитектурной ценности АТС не имеет. Приступить в реализации проекта застройщик планировал еще во второй половине 2018 года.

Внимание к стройке в Петроградском районе регулярно проявляет спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Депутат борется с застройщиками на острове одним способом: участки включаются в состав зеленых насаждений общего пользования, статус которых запрещает строительство жилья или офисов. Между тем закон прямо говорит о том, что частная территория не может быть ЗНОПом, неправомерность действий парламента подтвердил и Верховный суд. Осенью 2019 года Макаров пригрозил проекту на Большой Разночинной, где элитное жилье строит «Бронка Девелопмент». Законопроект о внесении стройплощадки в перечень скверов был оперативно внесен, прошел первое чтение, но с тех пор «завис».





Участок на Чапыгина СМИ ранее называли в числе тех, кто может оказаться в перечне ЗНОП.

Компания Rusland SP 16 января сообщила, что сопроводила сделку по продаже здания с участком. Объект принадлежал «дочке» ПАО «Ростелеком» ООО «Телеком-5», актив купило ООО «Стройпрофит».

Согласно данным СПАРК, с ноября 2019 года единственным владельцем и гендиректором компании является Кристина Смирнова. Юрлицо учредили в ноябре 2017 года, чистая прибыль по итогам 2018 года составила минус 10 тысяч рублей. Бизнесвумен является совладелицей ряда компаний: ООО «Бизнес-отель «Карелия» («дом-чемодан» на улице Маршала Тухачевского), ООО «Империал Арт Отель», «Петровский Арт Лофт», «Гипроприбор». Ее партнером по бизнесу является Иван Смирнов, владелец сети отелей «Авангард».

Контактный телефон «Стройпрофита» недоступен.