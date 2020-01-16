«Фонтанке» стало известно, кто может возглавить «Ленфильм»

«Фонтанке» стало известно, кто может возглавить петербургскую киностудию «Ленфильм» в связи с увольнением Эдуарда Пичугина. Как сообщают источники на кинорынке, это будет совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко.

«Триикс медиа» занимается производством фильмов и сериалов для федеральных каналов, прежде всего для НТВ. В пакете компании такие проекты, как «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник», фильм «Ржев». У Инессы Юрченко — юридическое и экономическое образование, она занималась юридическим сопровождением договоров на кинорынке с конца 1990-х, а в 2006 году основала вместе с Сергеем Щегловым «Триикс медиа».

«Я являюсь генеральным продюсером кинокомпании «Триикс медиа», — ответила на вопрос «Фонтанки» сама Инесса Юрченко. — Я не могу никаким образом это комментировать, мне даже не о чем сейчас сказать. Я продолжаю трудиться в своей собственной компании и делать кино, которое я всегда делаю».

Напомним, о том, что кандидатура на должность директора «Ленфильма» найдена, сообщил 15 января Владимир Мединский, который тогда ещё находился в статусе министра культуры. Чиновник заявил ТАСС, что претендент уже согласован с городскими властями и советом директоров киностудии и «стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелям кино». Кресло главы «Ленфильма» фактически освободилось в декабре с уходом Эдуарда Пичугина, хотя формально приказа Росимущества по этому поводу нет.



