«К списаниям плохо отношусь как налоговик». Мишустин ответил на вопрос о закредитованности россиян

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 16 января, отвечает на вопросы парламентариев. Его кандидатуру депутаты рассматривают с 14 часов.

В частности, представитель ЛДПР Алексей Диденко, говоря о тяжелом финансовом состоянии и закредитованности большого количества россиян, спросил, как Мишустин относится к идее списания части кредитных обязательств граждан. «К списаниям плохо отношусь как бывший налоговик, - ответил глава ФНС. – Списание кредитных обязательств приведет к волне банкротств». При этом Мишустин обещал строго следить за теми условиями, которые предлагают клиентам кредитные организации, в частности микрофинансовые.

Кроме того, представители КПРФ спросили, могут ли они рассчитывать на преемственность в аграрной политике правительства и сохранении кадров в лице профильного министра и вице-премьера (Дмитрий Патрушев и Алексей Гордеев). «Рассчитывать можете, но в данный момент мы должны провести все соответствующие консультации», – ответил Мишустин.



