«К списаниям плохо отношусь как налоговик». Мишустин ответил на вопрос о закредитованности россиян
Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 16 января, отвечает на вопросы парламентариев. Его кандидатуру депутаты рассматривают с 14 часов.
В частности, представитель ЛДПР Алексей Диденко, говоря о тяжелом финансовом состоянии и закредитованности большого количества россиян, спросил, как Мишустин относится к идее списания части кредитных обязательств граждан. «К списаниям плохо отношусь как бывший налоговик, - ответил глава ФНС. – Списание кредитных обязательств приведет к волне банкротств». При этом Мишустин обещал строго следить за теми условиями, которые предлагают клиентам кредитные организации, в частности микрофинансовые.
Кроме того, представители КПРФ спросили, могут ли они рассчитывать на преемственность в аграрной политике правительства и сохранении кадров в лице профильного министра и вице-премьера (Дмитрий Патрушев и Алексей Гордеев). «Рассчитывать можете, но в данный момент мы должны провести все соответствующие консультации», – ответил Мишустин.
Справка:
Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Владимир Путин, в частности, предложил дать Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра и других членов кабмина. Причём президент не сможет игнорировать решения нижней палаты российского парламента, но сможет увольнять министров. Совету Федерации Путин предложил дать полномочия по согласованию руководителей силовых ведомств. Кроме того, президент сообщил, что согласен на удаление слова «подряд» из статьи Конституции о лимите на работу президента в два срока. Подробности заявленных правок Конституции читайте на «Фонтанке».
Через несколько часов после послания Путина Дмитрий Медведев ушёл в отставку с поста председателя российского правительства. Впредь он будет курировать силовиков и армию в Совете безопасности в должности заместителя Путина. Новым премьером может быть назначен глава ФНС Михаил Мишустин.