Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» в январе предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке недвижимости.

Ставка кредита на новостройки составит от 8,5% годовых, на квартиры и апартаменты на вторичном рынке – от 9%. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Первоначальный взнос по стандартным программам – от 20%.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с Банком в период с 16 января 2020 года по 31 января 2020 года.

Подробнее об ипотеке в Банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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