Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +4
$ 61.57р
68.66р
16:49 16.01.2020
Расширенный поиск

Город
16.01.2020 14:54
Печать

Смольный рассматривает возможность продажи аварийных домов на Тележной

Правительство рассматривает возможность продажи зданий №21, 23, 25-27 и 29А и 29Г на Тележной улице, за сохранность которых бьются градозащитники. Об этом 16 января сообщил «Деловой Петербург». Во Всероссийском обществе охраны памятников считают, что судьба исторических домов во многом будет зависеть от условий, которые город выставит для потенциальных покупателей.

Как пишет газета, ГУП ГУИОН провел предварительную оценку активов. В свою очередь, в комитете имущественных отношений поясняют, что возможность продажи зданий рассматривается. Для этого необходимо соответствующее распоряжение КИО, но такого распоряжения пока нет.

Замглавы городского отделения общества охраны памятников (ВООПИиК) Александр Кононов прокомментировал «Фонтанке», что судьба пяти исторических домов будет во многом зависеть от того, на каких условиях город выставит их на продажу. «Пока сюжет неоднозначный. По крайней мере, это говорит, что город сам вкладываться в эту историю не готов. Это все же история про то, найдутся ли реальные покупатели, которые будут готовы реконструировать и приспособить к современному использованию. Будет ли реальная конкурентная борьба, или продажа готовится под конкретного, как это бывает, понятного городу покупателя», – говорит эксперт.

Кононов не исключил, что могут появиться и интересанты, которые предпочтут пойти по пути признания зданий аварийными и осуществления нового строительства на этом месте. Против этого сценария активно борются градозащитники. «Город, выставляя такие здания на торги, определяет условия. И здесь город может формулировать разные подходы к продаже», – подчеркнул он.


По соседству компания «Бизант», «дочка» Glorax Development, возводит жилой дом по адресу 17-19а. Она выступила заказчиком обследования соседних зданий «Геореконструкцией». Экспертиза настаивала, что здания настолько аварийные, что выход только один — разобрать их полностью и воссоздать заново.

В свою очередь, Glorax Development на вопрос о возможном интересе к приобретению объекта пояснили "Фонтанке", что говорить об этом еще рано. «Тема аварийных домов на Тележной улице обсуждается уже достаточно давно, но их судьба до сих пор не решена. Если город решит реализовать эти объекты, нужно будет оценить их эффективность – это комплекс исторических зданий, которые подлежат серьезной реставрации. Новое строительство там сейчас невозможно», – прокомментировал «Фонтанке» управляющий партнёр Glorax Development Дмитрий Коновалов.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.01.2020 16:31

      «Группа ЛСР» ввела в эксплуатации четыре дома в жилом комплексе «Цивилизация»

      «Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу 4 домов — а это почти 2000 квартир — в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания возводит в Невском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила чуть более 181 тыс. кв. м.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 15:33

      Увеличение цен в ЖК «Три кита 3»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Три кита 3». Успейте купить по старой цене.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      16.01.2020 14:48

      Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию по ипотеке

      Банк «Санкт-Петербург» в январе предлагает специальные акционные ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынке недвижимости.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      16.01.2020 14:37

      «Умный» дом для очередников в Ленсоветовском

      В поселке Ленсоветовский в канун Нового года СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию корпус 1.14.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 14:27

      Увеличение цен в ЖК «Территория 2»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Территория 2». Успейте купить по старой цене.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 13:21

      Увеличение цен в ЖК YOGA 2

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в ЖК YOGA 2. Успейте купить по старой цене.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 12:57

      Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене.
      Группа «Эталон»
      16.01.2020 12:44

      ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

      Банк ДОМ.РФ аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
      «Лидер Групп»
      16.01.2020 11:23

      Увеличение цен в ЖК VITAMIN

      1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе VITAMIN. Успейте купить по старой цене.
      ГК «КВС»
      16.01.2020 10:45

      В первом online-магазине квартир в Петербурге отмечают резкий рост количества сделок

      В группе компаний «КВС» отчитались об итогах работы первого в Петербурге online-магазина квартир. По итогам декабря доля сделок, совершенных через интернет, достигла 38% от общего количества продаж в компании. Это рекордный показатель за все время работы online-магазина квартир ГК «КВС».
      ГК «Полис Групп»
      15.01.2020 17:50

      Двойные скидки на покупку квартир в ЖК «Полис на Московской»

      До 20 января 2020 года при покупке квартир в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» действуют дополнительные скидки*. Выгода может составить до 400 тыс. руб.
      Фото предоставлено пресс-службой Группа «Эталон»
      15.01.2020 15:54

      В жилых комплексах Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

      В декабре в Санкт-Петербурге в жилых комплексах Группы «Эталон» состоялись традиционные новогодние мероприятия.