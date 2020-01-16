Смольный рассматривает возможность продажи аварийных домов на Тележной

Правительство рассматривает возможность продажи зданий №21, 23, 25-27 и 29А и 29Г на Тележной улице, за сохранность которых бьются градозащитники. Об этом 16 января сообщил «Деловой Петербург». Во Всероссийском обществе охраны памятников считают, что судьба исторических домов во многом будет зависеть от условий, которые город выставит для потенциальных покупателей.

Как пишет газета, ГУП ГУИОН провел предварительную оценку активов. В свою очередь, в комитете имущественных отношений поясняют, что возможность продажи зданий рассматривается. Для этого необходимо соответствующее распоряжение КИО, но такого распоряжения пока нет.

Замглавы городского отделения общества охраны памятников (ВООПИиК) Александр Кононов прокомментировал «Фонтанке», что судьба пяти исторических домов будет во многом зависеть от того, на каких условиях город выставит их на продажу. «Пока сюжет неоднозначный. По крайней мере, это говорит, что город сам вкладываться в эту историю не готов. Это все же история про то, найдутся ли реальные покупатели, которые будут готовы реконструировать и приспособить к современному использованию. Будет ли реальная конкурентная борьба, или продажа готовится под конкретного, как это бывает, понятного городу покупателя», – говорит эксперт.

Кононов не исключил, что могут появиться и интересанты, которые предпочтут пойти по пути признания зданий аварийными и осуществления нового строительства на этом месте. Против этого сценария активно борются градозащитники. «Город, выставляя такие здания на торги, определяет условия. И здесь город может формулировать разные подходы к продаже», – подчеркнул он.





По соседству компания «Бизант», «дочка» Glorax Development, возводит жилой дом по адресу 17-19а. Она выступила заказчиком обследования соседних зданий «Геореконструкцией». Экспертиза настаивала, что здания настолько аварийные, что выход только один — разобрать их полностью и воссоздать заново.

В свою очередь, Glorax Development на вопрос о возможном интересе к приобретению объекта пояснили "Фонтанке", что говорить об этом еще рано. «Тема аварийных домов на Тележной улице обсуждается уже достаточно давно, но их судьба до сих пор не решена. Если город решит реализовать эти объекты, нужно будет оценить их эффективность – это комплекс исторических зданий, которые подлежат серьезной реставрации. Новое строительство там сейчас невозможно», – прокомментировал «Фонтанке» управляющий партнёр Glorax Development Дмитрий Коновалов.