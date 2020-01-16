Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» выпустили из «Лефортово». Цуркан обвиняли в шпионаже

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже и передаче данных разведке Молдавии, выпущена из-под стражи в СИЗО «Лефортово». Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил ей меру пресечения 16 января.

Как передаёт The Bell, Цуркан не разрешается общаться со свидетелями по делу лично или по почте. По словам адвоката Ивана Павлова, сейчас она отправится домой, а в ближайшее время начнётся «работа по оправданию». Менеджер должна была находиться под стражей до 14 марта 2020 года.

В октябре 2019 года счета Цуркан были арестованы. Специалиста задержали в июне 2018 года по подозрению в шпионаже, обыски проходили в Министерстве энергетики. Говорилось о том, что она, как член правления «Интер РАО» и ответственный за экспорт и импорт электроэнергии, якобы передала спецслужбам Молдавии «проект документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».



