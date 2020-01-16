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Строительство
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16.01.2020 14:37
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«Умный» дом для очередников в Ленсоветовском

«Умный» дом для очередников в Ленсоветовском

СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"

В поселке Ленсоветовский в канун Нового года СК  «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию корпус 1.14.

Это двенадцатиэтажный семисекционный дом для дольщиков и городских очередников в ЖК "Ленсоветовский". В доме – 451 квартира. Площадь квартир с учетом балконов – 24 672 кв. метра, общая площадь дома – 37 040 кв. метров. В доме 29 студий, 185 "единичек", 157 "двушек",  60 "трешек" и 4 четырехкомнатных квартиры.

Примерно половина квартир будет отдана под социальное жилье, в том числе для маломобильных групп населения. В связи с этим дом оборудован пандусами, в каждом подъезде – два лифта, грузовой (адаптированный для пассажиров-колясочников) и пассажирский, с зонами защиты с подкачкой воздуха от возможного пожара в лифтах. В МОПах и квартирах, наряду с удобной планировкой, проектировщики предусмотрели расширенные проемы, заниженные порожки, а также тактильную плитку для слабовидящих и специальное оборудование для душевой. 

Первый этаж дома представляет из себя монолитный каркас. Начиная со второго этажа применена трехслойная заводская железобетонная панель с утеплителем. В окраске фасада преобладают кирпично-оранжевые и серо-белые оттенки. Индивидуальный проект разрабатывал сам застройщик. П-образное здание расположено недалеко от Московского шоссе, выезд рядом. В квартирах установлены КИВы – клапаны индивидуальной вентиляции, которые позволяют проветривать помещения без открывания стеклопакетов и скрадывают львиную долю шума.

В настоящее время начаты работы по благоустройству придомовой территории. Планируется возведение детской и спортивной площадки с тренажерами. Предусмотрены парковочные места у дома.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

ЖК "Ленсоветовский" – ООО «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/zhk-lensovetovskiy/lensovetovsky-korpus-114/

 

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