Потапычу не спится в аномальном петербургском январе. В «Велесе» проснулся бурый медведь

Бурый медведь проснулся в Петербурге среди зимы — дикому зверю не спится в аномально теплом январе. Сотрудники центра реабилитации животных «Велес» встретили своего старейшего питомца лакомством, после которого, надеются они, мишка снова уединится в будке.

«Проснулся наш Потапыч, ждет курицу с медом и курагой», – с такого закадрового комментария начинается ролик «Велеса», посвященный пробуждению Потапки ото сна.

Далее сотрудница подает бурому ощипанную курицу, с которой Потапыч перво-наперво слизывает мед. Потом, немного подумав, косолапый берет добычу и, пятясь, уносит ее в свою берлогу, которую в условиях города играет будка.

В конце октября «Фонтанка» показывала, как Потапка готовит «норку», загребая себе в апартаменты солому. Но долгим сон не вышел. Такое бывает, когда погода на дворе совсем не зимняя.



