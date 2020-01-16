Смольный выкурил «темную сторону». Чиновники выселили кальянную Dark Place Hookah с улицы Чайковского

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил кальян-бар Dark Place Hookah из принадлежащего городу помещения на ул. Чайковского, д. 33-37, лит. А, помещение 2-Н.

ККИ

Дом является объектом культурного наследия «Дом, в котором в 1944–1978 годах жил артист В. В. Меркурьев». Кальянная занимала в нем подвал площадью около 140 кв. м. Но город никому не сдавал это помещение в аренду, а значит, бизнес пользовался имуществом незаконно. Во время обследования чиновники также нашли перепланировку: предприниматели оборудовали вход с улицы, демонтировали перегородку, установили мойку.

Просьбу съехать владельцы кальянной проигнорировали, в итоге выселять заведение пришлось ККИ.



