Ситуация в Ливии накаляется. После сорванного мира свои войска в страну вводит Турция

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, обещавший преподать «должный урок» главе ливийской армии Халифу Хафтару, объявил о вводе сил в самую западную страну Магриба.

«Турция направляет в Ливию военных для того, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства [национального единства]», – цитирует 16 января завление Эрдогана агентство Reuters.

По его словам, Анакара будет использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в регионе.





О намерении ввода войск турецкий лидер рассказал в начале января, после того, как Анкара подписала с правительством Файеза Сарраджа меморандум о сотрудничестве.

На этом фоне две страны региона – Алжир и Египет – решили провеcти учения https://www.fontanka.ru/2020/01/14/145/ рядом с ливийской границей.

Ситуация в Ливии могла разрешиться на организованных в Москве переговорах, однако Хафтар не стал подписывать мирный договор. В это время его армия передислоцировалась для последовавшей затем атаки на Триполи. Новый раунд переговоров пройдет в Берлине 19 января. Во встрече помимо сторон конфликта примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.