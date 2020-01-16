Происшествия
Ситуация в Ливии накаляется. После сорванного мира свои войска в страну вводит Турция
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, обещавший преподать «должный урок» главе ливийской армии Халифу Хафтару, объявил о вводе сил в самую западную страну Магриба.
«Турция направляет в Ливию военных для того, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства [национального единства]», – цитирует 16 января завление Эрдогана агентство Reuters.
По его словам, Анакара будет использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в регионе.
О намерении ввода войск турецкий лидер рассказал в начале января, после того, как Анкара подписала с правительством Файеза Сарраджа меморандум о сотрудничестве.
На этом фоне две страны региона – Алжир и Египет – решили провеcти учения https://www.fontanka.ru/2020/01/14/145/ рядом с ливийской границей.
Ситуация в Ливии могла разрешиться на организованных в Москве переговорах, однако Хафтар не стал подписывать мирный договор. В это время его армия передислоцировалась для последовавшей затем атаки на Триполи. Новый раунд переговоров пройдет в Берлине 19 января. Во встрече помимо сторон конфликта примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.
Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами.
Осенью 2018 года таблоид The Sun писал, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. The New York Times в начале ноября этого года сообщил о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg писал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК «Вагнера», а издание «Проект» сообщало о работающих на территории страны политтехнологах, якобы сотрудничающих с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.