Абаканец полгода возил в машине 160 бутылок алкоголя, потому что «негде было хранить»

В республике Хакасия сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль и нашли в нем более 70 литров алкоголя в бутылках. Водитель заявил, что купил это все для личных нужд еще летом, но хранить покупку больше было негде.

Как сообщает 16 января пресс-служба МВД республики, днем 15 января во время несения службы наряд ГИБДД по Таштыпскому району остановил на Советской улице села Нижние Сиры автомобиль под управлением 36-летнего жителя Абакана. Осматривая салон и багажник машины, полицейские обнаружили несколько коробок алкогольной продукции различных марок и объема. Документов на нее у владельца не оказалось.

Инспекторам абаканец пояснил, что алкоголь купил еще летом для личных нужд у незнакомого мужчины, а в машине возил, так как негде было хранить. Всего полицейские изъяли 130 пол-литровых бутылок и 30 бутылок по 0,25 литра. Общий объем конфискованного алкоголя составил 72,5 литра. По ст. 14.17.2 КоАП РФ за незаконное перемещение алкогольной продукции физическими лицами мужчине грозит от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.



