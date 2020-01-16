Миллиардер Берсон копит штрафы. Суд в Петербурге снова наказал его за плесень в особняке Черкасского

Василеостровский районный суд оштрафовал владельца особняка на Университетской набережной в Петербурге на 50 тысяч рублей. Миллиардер Борис Берсон не спешит заботиться о своем имуществе.

Об очередном решении 16 января сообщает объединенная пресс-служба судов города. Берсона оштрафовали по двум искам от КГИОП, каждый потянул на 25 тысяч рублей. Это пятый раз, когда Василеостровский районный суд выносит подобные решения, штрафует миллиардера за состояние особняка Черкасского на Университетской набережной. Дом трижды горел, был заколочен, покрыт копотью и плесенью, облюбован бездомными и, как следствие, лишился изразцов на печи.

Последний раз за аналогичное Берсона штрафовали в сентябре, с тех пор в положительную сторону состояние дома не изменилось.



