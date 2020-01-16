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Общество
16.01.2020 14:17
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«Внести в Конституцию термин "семья" как "союз мужчины и женщины"». Участник группы по изменению Конституции рассказал про чай в ожидании Путина

Уход Путина от власти в 2024 году может стать проблемой России, а изменения в Конституции - признаком грядущего объединения с Белоруссией, уверен глава национально-культурной автономии «Украинцы России». Он один из тех, кому предстоит её редактировать.

«Внести в Конституцию термин "семья" как "союз мужчины и женщины"». Участник группы по изменению Конституции рассказал про чай в ожидании Путина

Петр Кассин/Коммерсантъ

Почти все 75 членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию собрались в Ново-Огарёво и ждут встречи с президентом, которая должна начаться в ближайшее время.

«Фонтанка» связалась с председателем правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России"», выпускником университета пищевых производств Богданом Безпалько, который не стесняется своего участия в юридической работе, хотя сам не юрист.

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько
Фото: sovetnational.ru

– Богдан Анатольевич, вас когда президент примет?

– Заседание ещё не началось. Не знаю, во сколько начнётся. Возможно в 15 или 16 часов. Но мы тут пока пьём чай. Сидим, ждём.

– Все 75 человек?


– Ну здесь же резиденция! В нескольких помещениях сидим. Пьём. Кого-то здесь нет. Шутов не приехал (сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» Андрей Шутов. – Прим. ред.).

– Шутов не явился к Путину?

– Вероятно, приедет отдельно. Все присутствующие отметили, что пока не видят его здесь.

– Для вас честь сидеть и ждать, когда вас пригласят, чтобы рассказать, зачем вы вдруг понадобились?

– Конечно это честь. Это было очень неожиданно для меня. Это интересно. Это очень ответственно. Более всего удивителен подбор кандидатов. Коллегиально мы здесь пришли к выводу, что таким образом к внесению изменений в Конституцию пригласили принять участие гражданское общество России.

– Гражданское общество России – это вы?

– Это все, кого пригласили. Мы же не правоведы, не юристы и не знатоки конституционного права. Мы почти все тут общественники.


– На ваш взгляд, всё, что вчера предложил Путин, будет легализовано?

– Не могу ответить на такой вопрос, честно признаюсь…

– Но что бы вы хотели добавить от себя?

– Мне бы очень хотелось внести в Конституцию термин «семья» как «союз мужчины и женщины». И мне очень понравилось предложение о приоритете национального права над международным. Очень много предложений. Но как они будут рассматриваться, насколько будет учтено наше мнение, я пока не могу сказать. Сегодня установочное заседание. Первое рабочее будет завтра.

– Сколько дней вам предписано жить в Подмосковье?

– В течение двух дней мы будем вырабатывать изменения в Конституцию.

– Если легализовать мысль про верховенство национального законодательства, то россияне потеряют возможность на защиту своих прав в ЕСПЧ в Страсбурге. Это не проблема для вас?

– Я думаю, что этот вопрос можно урегулировать таким образом, чтобы не пострадали ни интересы государства, ни интересы граждан России. Может быть, для граждан России стоит предусмотреть возможность создания каких-то новых институтов, которые бы были не менее эффективны, чем ЕСПЧ. А может быть, даже и более эффективны, чем ЕСПЧ! Если уж мы начали менять Конституцию! А приоритет международного законодательства, как мы видим, зачастую превращается в инструмент политического давления на нашу страну. В инструмент, в рамках которого гражданина России могут арестовать на территории иностранного государства. Решения, которые принимают американские или британские суды, носят глобальный характер. Такого быть не должно.

– Ряд политологов связывают реформу Конституции с подготовкой объединения с Белоруссией. Это реально?

– Безусловно, это возможно. Более того мы уже объединены в рамках союзного государства. Но в послании Путин об этом не сказал ничего. После этого белорусские эксперты и политологи очень этому обрадовались, что не было никакого упоминания союзов с Белоруссией. Но с другой стороны, ряд экспертов в Белоруссии испугались того, что Путин сказал об исторических решениях, которые нас ждут («Перед Россией стоят прорывные исторические задачи». – Прим. ред.). Я считаю, что объединение с Белоруссией вполне возможно. Просто для этого требуются усилия с обеих сторон. Требуются уступки с белорусской стороны. Требуется учитывать, что экономическая и политическая ситуация изменилась, и та модель взаимодействия наших стран, которая существовала ранее, больше существовать не может.

– То есть новое государство – реальность?

– Это возможно. Но это не обязательно. Белоруссия – суверенное государство, со своим парламентом, своим президентом. Если белорусская элита, граждане решат выйти из Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, мы все спокойно воспримем этот выбор. Естественно, мне бы этого не хотелось. Я за развитие интеграции в рамках пока ещё существующих проектов.

– Уход Путина от власти в 2024 году – это проблема для России? Или мы повторяем путь Казахстана, когда президент уступает место другому, а сам переходит в некий новый статус куратора?

– Не могу ответить. Не знаю, что будет после 2024 года, учитывая, как стремительно события разворачиваются сейчас…
Уход Путина от власти может быть проблемой. Сейчас главный вопрос – выборы в парламент в 2021 году. Фактически вчера стартовала предвыборная кампания партий. Какая сложится конфигурация к 2024 году, сегодня сказать совершенно невозможно. Будет ли это вообще проблемой тогда.

– Вы бы хотели видеть Путина лидером «Единой России»?

– Я не знаю. Я к этому отношусь безразлично. Путин сам по себе крупная фигура и вне «Единой России». Где бы он ни был, он будет локомотивом. Не важно, будет ли это «Единая Россия» или другая политическая сила.

– А народ России спрашивать как лучше: через референдум или достаточно «гражданского общества» в вашем лице?

– Теоретически, конечно, какие-то вопросы должны приниматься через референдум. Но это всё будет зависеть от того, какую процедуру выберет существующая российская элита.

– Так элита же вроде как ради народа старается. Не надо сначала народ спросить?

– Выносить вопросы на референдум можно, когда вопросы выверены. Должна сначала состояться постановка проблемы, а потом уже выносить это на обсуждение.

– Вы справитесь? Вас не смущает, что вы не имеете отношения к правоведению?

– Если поручат, я готов. Я не юрист, да. Но если меня позвали, конечно, я со своей стороны какие-то проблемы и вопросы могу осветить как активный член гражданского общества. Поставить на вид. А формулировками займутся другие.

– Клишас и Крашенинников сформулируют ваши желания?

– Не уверен, что конкретно эти люди будут формулировать. Но я надеюсь, что грамотные юристы смогут сделать как в Венгрии, где семья закреплена в Конституции как союз мужчины и женщины. Это очень позитивный момент. Думаю, что и в нашей стране это будет сделано.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанка.ру»

P.S. В рабочую группу по выработке поправок в Конституцию, в том числе, вошли атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, бывший полевой командир ДНР, писатель Захар Прилепин и другие.

Н. Н.

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