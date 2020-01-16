Финн готовил взрыв в центре Хельсинки в новогоднюю ночь

Уездный суд 16 января начал рассмотрение дела о подготовке взрыва в центре Хельсинки на исходе 2018 года, сообщает Iltalehti.

По данным следствия, акт массового насилия из идеологических соображений мужчина планировал совершить в новогоднюю ночь в толпе иностранцев, исповедующих не характерную для коренного населения Финляндии религию. Тестовый взрыв он осуществил в октябре 2018-го.

Подсудимый обвинения в подготовке преступления против жизни и здоровья отрицает, признавая только факт скачивания инструкции по сборке взрывного устройства в даркнете и пьяный разговор с коллегой, в котором раскрыл свои намерения взорвать бомбу.



