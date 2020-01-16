На Украине законом ограничили школьное образование на русском языке

Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который вносит ограничения в возможность обучения на других языках.

«Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык», – говорится в тексте принятого 16 января закона.

При этом в документе прописана и возможность обучаться на языке национальных меньшинств, однако такое образование будет с ограничениями. «Лица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам Украины, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного времени», – говорится в пятой статье.

Украина дает и право на получение образования на языках Европейского Союза, однако также с ограничениями. Доля украинского языка для таких школьников будет постепенно увеличиваться.

Напомним, что Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. 28 сентября вступил в силу обновленный закон «Об образовании», который наделял украинский статусом языка образовательного процесса. При этом допускается изучение определенных дисциплин на английском и других официальных языках ЕС.



