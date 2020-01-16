Цены на автомобили с начала года подняли треть представленных в России марок

С 1 января 2020 года рублевые цены на автомобили изменили 18 марок из 52 официально представленных в России. В большинстве случаев машины подорожали, но есть и несколько подешевевших моделей.

Как сообщает 16 января «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга рынка порталом «Цена Авто», некоторые бренды подняли цены на весь модельный ряд. К примеру, автомобили отечественной LADA прибавили в стоимости от 5 до 23 тысяч рублей, китайской Foton – от 50 до 99 тысяч рублей, японской Suzuki – 50 тысяч рублей, а шведской Volvo – 30 тысяч рублей.

У других марок подорожали не все автомобили, но большая часть модельной линейки. В одних случаях разброс весьма большой, например у MINI прибавка в цене составила от 40 до 351 тысячи рублей, у Skoda – от 8 до 244 тысяч рублей, у Volkswagen – от 21 до 118 тысяч рублей. А вот Subaru стали дороже всего на 20–30 тысяч рублей. Также Citroen поднял цены на 12–80 тысяч рублей, Hyundai – на 15–50 тысяч рублей, Renault – на 19–77 тысяч рублей.

Часть марок ограничилась переписыванием ценников всего на несколько моделей. Среди них Chevrolet с прибавкой от 3 до 35 тысяч рублей, Genesis (50 тысяч рублей), Jeep (от 75 до 200 тысяч рублей), Lexus (25 тысяч рублей) и Mercedes-Benz (от 100 до 400 тысяч рублей).

Но нашлись и бренды, отдельные модели которых вопреки тенденции подешевели, хотя другие стали дороже. Одна из комплектаций Mitsubishi Pajero Sport скинула в цене 26 тысяч рублей, тогда как весь остальной модельный ряд прибавил от 10 до 30 тысяч рублей. Французский Peugeot снизил стоимость сразу двух моделей на 78–100 тысяч рублей, а третья стала дороже на 20–30 тысяч рублей.



