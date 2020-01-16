Арбитраж: внесенный за парковку аванс можно вернуть

ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП) незаконно удерживает внесенную пользователями оплату за месячный абонемент. Такое решение 13 января вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Жалобу на оператора городских парковок подал петербургский автомобилист. В конце апреля 2019 года он через электронную кассу заплатил 6 тысяч рублей за месячный абонемент по размещению транспортного средства на охраняемой автостоянке у БКЗ «Октябрьский». Но буквально через неделю передумал и обратился в ГЦУП с заявлением о возврате соответствующей части аванса. Однако госучреждение отклонило его просьбу.

В Роспотребнадзоре, в который обратился автомобилист, сочли действия ГЦУП незаконными – Гражданский кодекс РФ и закон о защите прав потребителей гарантирует всем пользователям услуг право расторгнуть договор в любое время при условии оплаты исполнителю только фактически понесенных им расходов, связанных с его исполнением. По факту нарушения прав потребителя на госучреждение наложили административный штраф в размере 10 тысяч рублей, а также вынесли представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения».

Не согласившись с требованиями надзорного органа, ГЦУП оспорило вынесенное постановление в арбитражном суде. Представители учреждения утверждали, что, согласно действующему регламенту, внесенные средства невозможно вернуть из бюджета. Отклоняя такие доводы и подтверждая выводы Роспотребнадзора служители Фемиды указали на отсутствие документов, подтверждающих факт перечисления в бюджет Санкт-Петербурга внесенного гражданином Ледовским аванса.





«Доказательств, свидетельствующих о принятии заявителем всех необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства, по недопущению правонарушения и невозможности его предотвращения, в материалах дела не имеется, что свидетельствует о наличии вины учреждения», – заключила судья Елена Синицына.

Отметим, что в ведении ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» находится зона платной парковки емкостью 2,8 тысячи машино-мест в центре Северной столицы (между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки), 14 перехватывающих автостоянок на 1,6 тысячи транспортных средств и 17 городских автостоянкок на 2,6 тысячи мест в Центральном, Московском, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Петродворцовом районах.



