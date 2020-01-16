Суд отправил контрактника из Военной академии связи на два года в колонию за смертельное ДТП в Гатчине. Он вину не признает

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сержанта Военной академии связи им. С.М. Буденного Дмитрия Пителя к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП. Защита считает виновным водителя фуры.

О приговоре 16 января сообщает объединенная пресс-служба судов города. Пителя приговорили к двум годам лишения свободы и еще на 2,5 отлучили от управления автомобилями, кроме того, удовлетворен гражданский иск матери погибшей девушки на 1 млн рублей.

Питель получил срок за аварию от 25 апреля 2018 года. Он ехал за рулем ВАЗ по Красносельскому шоссе в Гатчине, погибшая девушка была на пассажирском сиденье в его машине. Водитель врезался в грузовик, который поворачивал со встречной полосы.

По словам адвоката осужденного, Тельмана Магомедкасумова, суд признал Пителя виновным на основании свидетельских показаний, в которых говорилось, что он ехал со скоростью 90–100 км/ч, камер видеонаблюдения на этом участке нет. При этом судья в процессе отказался иметь в виду, что Питель якобы был в состоянии наркотического опьянения – этот факт хоть и вменялся ему изначально, но доказан не был.

Второй участник ДТП, по словам защитника, также является подозреваемым, его дело до суда еще не дошло. Решение по Пителю будет обжаловано.



