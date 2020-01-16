Сильным дождем Петербург залил «Брендан». Вода в заливе поднялась, но дамбу закрывать пока не планируют

Дожди и рекордное тепло на берега Невы принес шторм «Брендан», который дошел до Петербурга атлантическим циклоном. Уровень воды поднялся, но необходимости закрывать дамбу пока нет, успокаивает днем 16 января дирекция Комплекса защитных сооружений.

«Шторм «Брендан», бушевавший в Европе в начале недели, добрался до нашего региона, – констатируют в КЗС. – В настоящее время сохраняется ветер юго-западного, западного направления, скоростью до 12–15 м/с, высота волны в Финском заливе – 1–1,5 м».

Ночью у Горного института вода поднялась до отметки 130 см. Наводнением это не сочли и дамбу задействовать не стали. Вместе с тем дежурные смены КЗС находятся на рабочих местах в режиме готовности.

Напомним, ранее в Северо-Западном гидрометцентре сообщили о побитом во второй раз подряд температурном рекорде. Минувшей ночью в городе зафиксировали аномальные для этого времени года +8,1 °С. Утром прошел сильный дождь.



