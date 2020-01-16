Единогласно за. Фракция эсеров в Госдуме поддержит назначение Мишустина

Фракция эсеров в Госдуме ФС РФ поддержит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ при голосовании в нижней палате российского парламента 16 января.

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что кандидат на пост председателя Правительства готов к сотрудничеству. «Отвечал Михаил Владимирович откровенно», — заметил Сергей Миронов по окончании консультаций фракции с претендентом на кресло премьера, сообщает сайт Госдумы России.

Руководитель фракции также подчеркнул, что депутатам импонирует профессиональная позиция Михаила Мишустина по введению прогрессивной шкалы НДФЛ. «Мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала», — подчеркнул он.

«Фракция поддержит кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на пост председателя правительства РФ», — заключил он.

Напомним, за Мишустина ранее решили голосовать думские фракции «Единой России» и ЛДПР, воздержится от голосования фракция КПРФ. Само оно начнется в нижней палате российского парламента в 14.00, но его результат уже вполне предсказуем.



