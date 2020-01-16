ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

Группа «Эталон»

Банк ДОМ.РФ аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

По условиям программы ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет. При первоначальном взносе в размере от 15 до 20% от стоимости объекта процентная ставка составит от 10% годовых. При первоначальном взносе от 20% ставка может понизиться до 8,7%. Сумма ипотечного кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://domrfbank.ru

Получить более подробную информацию о покупке квартиры в проектах Группы «Эталон» с использованием ипотеки можно в офисе Компании.

Жилой комплекс «Петровская Доминанта» возводится на живописном берегу Петровского острова. Согласно проекту на Петровской косе появятся три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом. В ЖК «Петровская Доминанта» запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. В комплексе будут представлены классические и европланировки, широкий выбор квартир от однокомнатных до семикомнатных, скругленное панорамное остекление, собственные террасы, квартиры с видом на 2-3 стороны, квартиры с окнами в ванных и гардеробных. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2021 года.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/