Эвакуации автомобиля на Оптиков помешал коварный газон

Рейд эвакуаторов в Приморском районе Петербурга утром 16 января прервал казус. При попытке забрать припаркованный автомобиль эвакуатор застрял в грязи.

О курьезном происшествии на улице Оптиков «Фонтанке» рассказал читатель Вадим. По его словам, от дома 4 по улице Оптиков, что напротив здания ЛОМО, автомобили эвакуируют регулярно, нередко при этом заезжая на газон для того, чтобы увезти машину, стоящую на асфальте. Этим утром во время очередного такого «рейда» еще не загруженный эвакуатор заехал на газон – и застрял. Размешанный до грязи участок газона оказался для спецмашины непреодолимым препятствием.

Накануне в аналогичную ситуацию попал грузовик в посёлке Бугры: попытка пересечь небольшую полосу газона на Воронцивском бульваре оказалась провальной. Но хоть езда по газонам в Петербурге и не редкость, гораздо более распространенной проблемой является парковка на них. На днях городская Государственная административно-техническая инспекция предложила ввести за это штраф от 3 тысяч рублей.



