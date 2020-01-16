«Это было неожиданно». Путин встретится с членами рабочей группы по проработке поправок в Конституцию днём в четверг

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации встретятся с президентом Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции Ново-Огарёво днём в четверг, 16 января. Об этом «Фонтанке» сообщил один из участников группы, сенатор Андрей Клишас.

«Сегодня в Ново-Огорево у президента пройдет первое заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, изложенных в Послании. Мы планируем также обсудить и дальнейший порядок работы», – рассказал Клишас.

По данным «Фонтанки», встреча начнётся в 13:30.

Участники рабочей группы по проработке поправок в Конституцию пока предметно не комментируют своё участие в подготовке поправок к главному закону страны. Председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельчинкова пояснила, что для неё приглашение к такой работе стало неожиданностью





«Для меня это было неожиданно. Сегодня состоится первая рабочая встреча, после которой появится более детальная информация. Сейчас понятно, что важно обеспечить широкое общественное обсуждение тех изменений, которые будут предлагаться», – сказала Амельченкова «Фонтанке».

Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Владимир Путин, в частности, предложил дать Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра и других членов кабмина. Причём президент не сможет игнорировать решения нижней палаты российского парламента, но сможет увольнять министров. Совету Федерации Путин предложил дать полномочия по согласованию руководителей силовых ведомств. Кроме того, президент сообщил, что согласен на удаление слова «подряд» из статьи Конституции о лимите на работу президента в два срока. Подробности заявленных правок Конституции читайте на «Фонтанке».

Через несколько часов после послания Путина Дмитрий Медведев https://www.fontanka.ru/2020/01/15/151/ ушёл в отставку с поста председателя российского правительства. Впредь он будет курировать силовиков и армию в Совете безопасности в должности заместителя Путина. Новым премьером сегодня может быть назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Голосование в Госдуме намечено на 14:00.

Политолог Глеб Павловский, который в 2000-м работал политтехнологом в избирательном штабе Владимира Путина, в интервью «Фонтанке» назвал происходящее «спецоперацией».