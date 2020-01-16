Петербург вошел в топ-5 городов мира по росту цен на жилье. На первом месте – Будапешт

Санкт-Петербург попал в пятерку городов-лидеров по темпам роста цен на жилую недвижимость в рейтинге международной консалтинговой компании Knight Frank, который отслеживает динамику по 150 крупнейшим городам мира. Информацию об этом авторы рейтинга представили 16 января.

На первой строчке по состоянию на сентябрь 2019 года стоит Будапешт, в котором жилье в годовой динамике подорожало на 24,1%. Китайские мегаполисы занимают вторую и третью позиции: Сиань с ростом на 15,9% и Ухань, жилье в котором выросло в цене на 14,9%. Четвертое место занял хорватский Загреб, который прибавил 14,5%.

Санкт-Петербург поднялся сразу с 37-го до 5-го места. Рост стоимости на жилье в городе составил 14,2%. Отметим, что Москва находится только на 11-м месте, но с 2018 года также поднялась — со 133-й строки. За указанный период жилая недвижимость в столице подорожала на 10%.

«Повышение индекса цен на жилье в Санкт-Петербурге имеет несколько предпосылок. В-первых, изменения, произошедшие за последний год на рынке первичного жилья, повлияли и на уровень цен вторичной жилой недвижимости. Переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства (в частности, из-за увеличения НДС) стали катализаторами роста цен на все типы жилья. Покупатели переориентировались преимущественно на «новую вторичку» в связи с высоким уровнем неопределенности и ростом цен на новостройки», – комментирует динамику гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.