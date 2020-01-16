Самолет «России» из Петербурга сел в Мурманске. Пассажиры плачут и рассказывают о разгерметизации

Рейс, который после получаса полета из Петербурга в Мурманск сделал круг над Ладожским озером, благополучно сел в пункте назначения. В соцсетях пассажиры рассказали, что происходило на борту во время разворота.

По данным Flightradar, борт авиакомпании «Россия» SU6343 16 января сел в Мурманске в 11.21. В аэропорту «Фонтанке» сообщили, что он опоздал на 15 минут, но посадка прошла штатно. О каких-либо экстренных ситуациях служащих воздушной гавани не предупреждали и помощи не запрашивали.

О ситуации на борту в Twitter рассказала одна из пассажирок. По ее словам, во время перелета людям пришлось пережить «аварийное снижение и разгерметизацию». Пилот, рассказывает петербурженка, объявил об этом по громкой связи, после того как самолет вошел в зону турбулентности. «Стюардессы побелели и кинулись пристегиваться и так недолго, минут 30 без информации, потом взяли безопасную высоту и собирались возвращаться, а потом все ок, летим в Мурманск», – добавила пользователь под ником Сахарный песочек.





Ребят мы сели после аварийного снижения и разгерметизации, я впервые хлопаю в самолёте без любых сожалений и с зарёванным лицом — сахарный песочек (@ohithurts) January 16, 2020

«Ребята, с сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день меха, шелка и бриллианты. На самом деле звоню, рыдая, и обнимаю всех возможных рядом близких людей», – рассказывает об эмоциях петербурженка.

Ребята, с сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день меха, шелка и бриллианты. На самом деле звоню рыдая и обнимаю всех возможных рядом близких людей. — сахарный песочек (@ohithurts) January 16, 2020

Ранее в авиакомпании «Россия» сообщили, что борт после разворота продолжил полет и аварийных сигналов не подавал. Самолет сделал круг над Ладожским озером, почти вдвое снизив скорость и высоту. Зачем самолет сделал круг, к полудню в авиакомпании сказать так и не смогли.