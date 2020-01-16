ЕС пообещал россиянам упростить визовые процедуры и не поднимать их стоимость

Посол Европейского Союза в России опроверг появившуюся в СМИ информацию о повышении стоимости шенгена для граждан РФ.

«Не касаются российских граждан. Многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить 35 евро», – цитирует 16 января заявление Маркуса Эдерера агентство ТАСС.

По его словам, ЕС заинтересован в наращивание турпотока из России. Он заметил, что на данный момент именно россияне по количеству шенгенских виз занимают первое место.

Эдерер добавил, что новый визовый кодекс ЕС, который будет принят в этом году, содержит несколько «дополнительных мер по упрощению визовых процедур». «Это коснется и российских граждан», – подчеркнул дипломат.





Напомним, что весной прошлого года Европарламент одобрил изменения правил получения шенгена, которые позволяют увеличить стоимость визы до 80 евро.



