Увеличение цен в ЖК «Территория 2»

«Лидер Групп»

1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе «Территория 2». Успейте купить по старой цене.

«Территория» – это строящийся комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, кирпично-монолитная технология, 12-16 этажей, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/