В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных

В аэропорту Хельсинки-Вантаа отреагировали на просьбы пассажиров и открыли туалеты для путешественников с питомцами и собаками-поводырями. Об этом сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

Выгулять четвероного друга прямо на территории терминала можно в помещении, обозначенном соответствующей пиктограммой. На практике «унитаз» представляет собой покрытую искусственной травой площадку, которая стоит на платформе. Жидкие отходы сливаются в канализацию, «газон» можно легко промыть душем. Собачьи экскременты нужно положить в пакет и выбросить в мусорный бак – так же, как обычно ответственные хозяева делают на городских улицах.

Одна уборная находится у главного входа во второй терминал, другая – в нешенгенской зоне. Туалеты предназначены в основном для собак, но при необходимости их могут использовать и домашние питомцы.

Ежегодно через Хельсинки-Вантаа провозят 10 тысяч животных. В воздушных хабах Северной Европы туалеты для собак – явление редкое, хотя, например, в Соединённых Штатах наличие уборной для животных является необходимым требованием к аэропортам.



