Первоклассник захлебнулся в бассейне во Всеволожске. Ребёнок в коме, инструктор и тренер задержаны

В бассейне во Всеволожске во время занятий с инструктором захлебнулся ребёнок. Его доставили в больницу, сейчас он в тяжелом состоянии. В отношении инструктора возбуждено уголовное дело, сотрудники бассейна задержаны.

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» на улице Героев во Всеволожске вечером 15 января едва не утонул первоклассник, сообщает 47news. Во время занятий ребенок наглотался воды, его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в коме.

Информация о захлебнувшемся в бассейне несовершеннолетнем поступила оперативным службам около шести вечера. Ребенка доставили во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу в крайне тяжелом состоянии, сейчас он находится в коме.

Помимо скорой через 20 минут на место выехал наряд УМВД. Сотрудники установили, что во время происшествия у воды находились 24-летний инструктор и его помощник. Инструктора задержали следователи, сейчас он находится под стражей. Поехала в отдел и 39-летняя тренер по гребному слалому спортивной школы. Она, по формулировке СК, «самостоятельно организовала занятия с детьми в возрасте до 10 лет». Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего выполнения работы.



