В Петербурге эвакуируют школы. Детей выводят на улицы без одежды, родители негодуют

Вслед за судами 16 января начались эвакуации школ в разных районах Петербурга. В соцсетях сообщают о двух десятках учебных заведений, прервавших занятия. Родители пишут, что в ряде случаев детей выводят на улицу без верхней одежды.

Так, в одной форме под дождем оказались ученики школы №530 в Пушкине.

«Мы действуем по инструкции», – заявила на это корреспонденту «Фонтанки» представитель администрации, не пожелавшая представиться.

Она рассказала, что в 10.00 в школу позвонила представитель МЧС и сообщила о заминировании. Директор по громкой связи предупредила всех, кто находится в здании, о поступившем сигнале: учащихся экстренно вывели на улицу действительно без одежды и личных вещей. Приехавшие службы и провели проверку помещений с собаками. Пропустив два урока, ученики вернулись за парты.





В 606-й школе Пушкина, где тоже была подобная ситуация, от комментариев категорически отказались. «Комментарии об эвакуации уполномочена давать только директор. За это и за всё в школе несёт ответственность она», – сообщил нам секретарь отсутствующего руководителя.

Фото: читатель "Фонтанки" Лев

Название и ссылки на инструкции, по которым детей можно выводить на улицу без верхней одежды, сотрудники школ назвать не смогли. На официальных сайтах образовательных учреждений в разделах документов ничего этот счет нет.

Это эвакуация из школы №16. Здесь детям разрешили одеться Фото: читатель "Фонтанки" Лев

Вчера в правоохранительные органы поступила информация о минировании 658 объектов, из которых 63 – учебные заведения.

Сегодня, к слову, на выход пошли и детские сады. Читатели сообщили в редакцию «Фонтанки» об эвакуации из дошкольных учреждений №18 и 41 в Пушкине.