«Телефон работает как микроскоп»: петербургская компания займётся переводом школьных уроков в VR и AR по всей России

Петербургский VR и AR разработчик Modum Lab выиграл 20 миллионов от Фонда содействия инновациям РФ на разработку образовательной платформы для школьников. Специалисты собираются создать тематические блоки по физике, биологии, химии и другим предметам, с помощью которых получится детально изучить, например, строение человеческих органов или физические явления. Кроме обучения в дополненной реальности детям предложат уйти в VR. На работу отвели год.

Фото: Modum Lab

«Пока что это точечный проект, с октября мы начали его внедрять. Всё происходит не только в виртуальной реальности, где нужны специальные очки, но и в дополненной. Сейчас интерактивные панели – хотя бы одна – есть уже практически в каждой школе России, а в Петербурге и в Москве их уже по несколько штук. На доске можно будет взаимодействовать с различными моделями, например с сердцем, с клеткой в разрезе», – поделилась с корреспондентом «Фонтанки» 16 января представитель Modum Lab Каролина Подплетько.

Фото: Modum Lab





По её словам, параллельно все дети в классе смогут детальнo рассмотреть изображение на экране в дополненной реальности на своих смартфонах и планшетах. Специального оборудования для этого не потребуется. «Ребёнок наводит на картинку телефон, и он работает как микроскоп. Ученик видит, скажем, лук в увеличении», – описала процесс специалист. С реальностью виртуальной, где нужны особенные очки, не всё так легко: опробовать на себе такое обучение смогут только классы, которые обеспечат всем необходимым оборудованием. Как правило, это могут себе позволить лишь частные школы.

Помимо создания определённых уроков-программ специалисты хотят загрузить на платформу алгоритмы, с помощью которых сторонние разработчики смогут быстро реализовать собственные проекты.

Примерно в начале 2021 года, как только работа будет завершена, Modum Lab начнёт действовать «через окологосударственные структуры» и продвигать новшество. Сейчас в Петербурге компания сотрудничает с десятком общеобразовательных школ. Новые технологии уже пытались применить и для подготовки к экзаменам: совместно с Дальневосточным Федеральным университетом проводили уроки для девятых классов, которым предстоит сдавать ОГЭ.