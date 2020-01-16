В петербургском СИЗО перехватили наркотики. Запрещённое вшили в модную кофту

Запрещённые вещества в посылке для одной из арестанток нашли сотрудники СИЗО-5 на Арсенальной улице, 11.

Как 16 января сообщает УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 0,55 грамма синтетического сильнодействующего вещества было вшито в шов капюшона модной сиреневой толстовки. Свёрток отправитель предусмотрительно зафиксировали нитками, вещь предназначалась одной из подследственных. Специалисты начали проверку.

Попытки отправить запрещённое в места лишения свободы становятся всё хитроумнее. В канун Рождества арестантам Крестов несколько раз пытались передавать средства связи и sim-карты. Прикрытие в виде копчёной курицы и лука при этом не сработало.



