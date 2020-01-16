Первые итоги послания Путина. Дума собирается дикриминировать статью о преступном сообществе для бизнеса

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять законопроект о декриминализации уголовной ответственности для предпринимателей. Президент РФ во время своего послания Федеральному собранию заявил о необходимости избавить бизнесменов от угрозы стать частью ОПГ по 210-й статье УК РФ.

«Это очень важно, поскольку сегодня необходимо ослабить давление уголовного законодательства на бизнес. И в этой связи важнейшей инициативой являются предложения изменить статью 210 УК РФ о создании организованных преступных сообществ», – говорится 16 января в заявлении председателя комитета Василия Пискарева.

В частности, он отметил, что предложенные поправки ослабят уголовное преследование по пяти составам УК РФ, которые связаны с экономикой. По словам Пискарева, «серьезные санкции против России» могут привести, например, к невозвращению валютной выручки из-за рубежа (статья 193 УК РФ). Комитет предлагает в таких случая привлекать к уголовной ответственности только после повторного правонарушения.

Парламентарий подчеркнул, что нововведения обеспечат «благоприятный деловой климат в стране».



