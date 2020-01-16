Синоптики сообщили о дважды побитом температурном рекорде в Петербурге

В Петербурге установлен второй подряд рекорд суточной максимальной температуры воздуха. Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, зашкаливающая отметка зафиксирована в ночь на 16 января.

«Волна тепла, накрывшая город в середине календарной зимы, прогрела воздух до +8,1 °С. Таким образом, был перекрыт исторический максимум для этого дня (+5,4 °С, 1975 год), но итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21:00 МСК», – отметили утром в службе.

Вчера, 15 января, столбик термометра поднялся до значения +7,6 °С. Предыдущий рекорд принадлежит 1975 году (+5,5 °С).

Как следствие, льда нет ни в Ладоге, ни в Финском заливе. В озере немного шуги сохраняется в губе Черная Сатама, узкой полосой вдоль восточного побережья бухты Петрокрепость и Свирской губы, а также в Волховской губе – в районе устья реки Воронежки. В заливе в акватории Невской губы, а также в районе Зеленогорска чисто. Немного льда есть только в Выборгском заливе, в акватории Сестрорецкой отмели.



