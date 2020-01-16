Жириновский: Фракция ЛДПР поддержала назначение Мишустина премьером

К полудню 16 января стало известно о том, что фракция Либерально-демократической партии России поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Об этом сообщил основатель партии Владимир Жириновский.

"Большинством голосов решили поддержать кандидатуру", – сказал Жириновский журналистам после консультаций фракции ЛДПР с Мишустиным в нижней палате российского парламента.

Жириновский добавил: Мишустин "в личном плане производит положительное впечатление, он инженер, мы всегда хотели, чтобы страной управляли инженеры". "В расцвете, все знает, все умеет", – добавил лидер либерал-демократов.

Ранее стало известно о том, что крупнейшая фракция, обладающая большинством в Госдуме ФС РФ, – "Единой России" – единогласно поддержала кандидатуру Мишустина в председатели правительства РФ. Коммунисты решили воздержаться.





Голосование всей палаты парламента по этому вопросу начнется в 14.00.

Вчера после после отставки правительства, о которой объявил Дмитрий Медведев после обращения Владимир Путина к Федеральному собранию, президент внёс в Госдуму ФС кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.