Увеличение цен в жилом квартале «Гавань Капитанов»

«Лидер Групп»

1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена во всех домах жилого квартала «Гавань Капитанов». Успейте купить по старой цене.

«Гавань Капитанов» – это новый жилой квартал, возводимый компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова. Квартал включает три дома:

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, среди явных преимуществ которого нужно отметить: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, большие окна, высота потолков 2,75 м, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», расположенный прямо по соседству. Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охраняемая территория, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, небольшое количество квартир, школа и детский сад во дворе, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Нахимов» – это также строящийся комплекс, но уже бизнес-класса. Среди преимуществ: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, мало квартир на этаже, встроенный детский сад, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, квартиры с террасами, клубная атмосфера, школа во дворе.

Подробнее об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Официальный сайт

Вконтакте

Instagram

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/