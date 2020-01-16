СМИ: Путин возглавит «Единую Россию» до окончания президентского срока

Президент России Владимир Путин возглавит партию «Единая Россия» до окончания срока своих президентских полномочий, которые истекают в 2024 году. Об этом со ссылкой на анонимный источник в Кремле в четверг, 16 января, сообщает газета «Коммерсант».

«Теперь к 2024 году стоит ожидать, что Владимир Путин возглавит правящую партию, ведь именно у нее будет контроль над правительством, а будущему президенту придется с ней считаться», – цитирует издание «близкого к администрации президента» собеседника, анализируя заявленные Путиным правки Конституции России.







Выступая с посланием Федеральному собранию 15 января, Путин, в частности, предложил дать Государственной думе полномочия по утверждению премьер-министра и других членов кабмина. Причём президент не сможет игнорировать решения нижней палаты российского парламента, но сможет увольнять министров. В свою очередь Совету Федерации Путин предложил дать полномочия по согласованию руководителей силовых ведомств.

Через несколько часов нынешний руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ушёл в отставку с поста председателя российского правительства. Впредь он будет курировать силовиков и армию в Совете безопасности в должности заместителя Путина. Новым премьером сегодня может быть назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Голосование в Госдуме намечено на 14:00.

Подробности заявленных правок Конституции читайте на «Фонтанке». Политолог Глеб Павловский, который в 2000-м работал политтехнологом в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина в интервью «Фонтанке» назвал происходящее «спецоперацией» .



