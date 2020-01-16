В Финляндии анонсировали исследовательский проект о финских жертвах сталинских репрессий

Национальный архив Финляндии представил премьер-министру страны пятилетний проект по изучению судеб финнов в Российской империи и в период с 1917-го по 1953 год, сообщает правительство Финляндии. Как пишет ТАСС, на восполнение пробелов истории власти Суоми выделят более двух миллионов евро.

Основной целью проекта будет создание всеобъемлющей интерактивной базы данных граждан Великого княжества Финляндского, которые жили в России до революции 1917 года, и финских прихожан лютеранских церквей. Также должна быть собрана информация о пропавших без вести и убитых финнах в Советском Союзе между 1917 и 1918 годами. Кроме того, Национальный архив Финляндии получит доступ к информации из Российского государственного архива о финнах, убитых в результате сталинских репрессий.

Начать масштабное исследование планируется в августе, а отчет о его результатах будет опубликован к концу 2025 года.

О необходимости изучения этой темы заговорили в сентябре 2019 года, после публикации в издании Helsingin Sanomat. Премьер-министр и президент страны тогда поддержали инициативу.

Это не первое исследование Финляндии о тёмных странциах истории. Так, недавно были опубликованы результаты заказанного государством исследования о роли финских эсэсовцев в холокосте.



