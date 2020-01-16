Увеличение цен в ЖК VITAMIN

«Лидер Групп»

1 февраля стоимость квадратного метра будет увеличена в жилом комплексе VITAMIN. Успейте купить по старой цене.

Новый жилой комплекс VITAMIN в районе станции метро «Девяткино» – это качество проекта, месторасположения и окружающей среды. Оригинальная красочность фасада никого не оставит равнодушным. Даже в самую серую петербургскую погоду ваш дом заставит улыбнуться и подарит хорошее настроение, а диапазон планировочных решений жилого комплекса представляет почти безграничные возможности в выборе квартир: от студий до трехкомнатных, всего более 40 вариантов.

Подробнее об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/