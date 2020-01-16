В Госдепе США отреагировали на отставку Медведева, хотя не очень разобрались в ситуации

США наблюдают за ситуацией с отставкой правительства России и рассчитывают, что требования перемен во внешней политике со стороны Вашингтона будут учитываться вне зависимости от того, кто находится у власти в стране, заявила 16 января в эфире телеканала RTVI глава пресс-службы госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке (Дмитрия) Медведева. У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим», — отметила Ортагус.

Тем не менее Ортагус зачем-то решила добавить, что "США находятся на стороне российских граждан", и тут же отметила, что нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании улучшения отношений между правительствами США и России. Следующий спич как раз вытекал из этого тезиса.

«Тут все зависит от лидеров России, захотят ли они изменить то враждебное поведение, которое мы наблюдали, в частности, на примере вмешательства в американские выборы. Если они захотят изменить подобное поведение, то да, мы считаем, что наши отношения могут улучшиться. Так что мы надеемся, что, кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши требования перемен во внешней политике», — добавила глава пресс-службы госдепа.

По всей видимости, нынешние представители внешнеполитического ведомства североамериканских Соединённых Штатов не вполне владеют информацией о государственном устройстве и сферах ответственности институтов власти в Российской Федерации. Правительство РФ отвечает и определяет исключительно за внутреннюю политику, внешняя – исключительная прерогатива президента РФ.



