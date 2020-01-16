В «Галерее» поймали карманника, которого уголовный розыск впервые задерживал, когда он был еще в утробе

Дежавю испытали сотрудники уголовного розыска, задержав с чужим телефоном в руках мужчину в ТРК «Галерея». Там же, но годом раньше, был задержан его отец. Ровно за такое же преступление. Но и это, как выяснилось, не было началом взаимоотношений «карманного» отдела с династией карманников.

Как сообщает 16 января пресс-служба ГУ МВД, 24-летний мужчина попался после того, как вытащил из кармана куртки 33-летней петербурженки мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей.

Фамилия задержанного, по данным «Фонтанки», вызвала у сотрудников полиции смутные ассоциации. Когда они подняли свои архивы, то выяснили, что отца карманника они же задерживали в апреле 2019 года. На том же этаже. И тоже с чужим телефоном в руках. Так как старший в династии был ранее неоднократно судим, то сейчас он отдыхает в следственном изоляторе под арестом.

Однако, как достоверно известно «Фонтанке», и прошлогодняя встреча была не первой для «карманного» отдела уголовного розыска с вышеупомянутой династией. В конце весны 1995 года отца поймали в Доме книги на Невском. В уголовном деле по статье 158 (кража) УК РФ он фигурировал один, но в действительности задержанных тогда было двое. Или даже трое. Вместе с мужчиной в руки оперативников попала помощница карманника — его супруга. Она находилась на последнем месяце беременности. И буквально через пару недель после поимки в книжном магазине родила мальчика. Именно он накануне и стал «уловом» уголовного розыска.



