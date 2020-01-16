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Происшествия
16.01.2020 11:21
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Два пешехода за 10 минут угодили под колеса машин в Петербурге, оба – на «зебре»

За утро четверга, 16 января, в Петербурге произошло сразу несколько наездов на пешеходов. Причем в Приморском и Василеостровском районе – с разницей около 10 минут. Пешеходы получили серьезные травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в районе 8:25 на пересечении Богатырского проспекта и Байконурской улицы 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по Богатырскому от проспекта Сизова в сторону Серебристого бульвара, сбил 62-летнего пешехода. Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу №3.

А около 8:35 уже на Васильевском острове под машину попала женщина. По предварительным данным ГИБДД, на перекрестке Среднего проспекта В.О. с Тучковым переулком 29-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat на нерегулируемой «зебре» сбил 34-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Два пешехода за 10 минут угодили под колеса машин в Петербурге, оба – на «зебре»


Часом ранее, около 7:40, был сбит пешеход на Невском проспекте, уже на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего увезли в состоянии средней тяжести. Водитель же с места ДТП скрылся, но был задержан по «горячим следам».

Как добавляет «Дорожный инспектор», автомобиль Hyundai использовался как нелегальное такси, а водитель оказался без прав. «Представился сначала братом, на которого похож», – отмечают в группе. В отношении мужчины был составлен материал по ч. 1 ст. 12.7 (езда без прав) и ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП). Самого его доставили в полицию для проверки на использование найденного в автомобиле ножа.

Два пешехода за 10 минут угодили под колеса машин в Петербурге, оба – на «зебре»

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