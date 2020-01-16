В Озерках прохожие нашли тело на дереве

Мертвеца разглядели в зарослях жители Выборгского района Петербурга вечером 15 января. Он висел на дереве.

По данным «Фонтанки», останки молодого человека петербурженка заметила около десяти часов вечера, когда прогуливалась вдоль проспекта Энгельса неподалеку от Верхнего Суздальского озера. Тело с признаками удушения сняли сотрудники полиции.

В погибшем узнали 33-летнего уроженца Коми, живущего неподалеку от метро «Гражданский проспект». Страниц в соцсетях под своим именем он не регистрировал, до мая 2018 года был индивидуальным предпринимателем, с 2012-го занимался обработкой металлов. Насильственного в его смерти полиция не видит.



