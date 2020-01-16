В Петербурге потеряли водителя с сыром. Продуктов была целая фура

Петербургской полиции предстоит разобраться в истории таинственного исчезновения фуры с 20 палетами с сыром. Водитель должен был доставить продукты со склада на Горском шоссе в Великий Новгород, но до места так и не доехал, а на звонки отвечать перестал.

Как 16 января узнала «Фонтанка», в участок обратился представитель транспортной компании и сообщил, что водителя нанял через интернет, объяснил посреднику детали по телефону и сам с ним не встречался. Всё было хорошо до тех пор, пока шофёр не сообщил, что задерживается, потому что «сломался» за 90 километров от места назначения. Утром 15 января связь с ним прервалась. Водитель, а с ним и сыр, бесследно исчезли.

Точная сумма ущерба пока неизвестна, полиция устанавливает детали произошедшего. Работать с таким органам не впервой: осенью 2019 года неизвестные угнали фуру с финиками в Гатчинском районе Ленобласти. Машину тогда нашли, а сухофрукты нет.



