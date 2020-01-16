В первом online-магазине квартир в Петербурге отмечают резкий рост количества сделок

ГК «КВС»

В группе компаний «КВС» отчитались об итогах работы первого в Петербурге online-магазина квартир. По итогам декабря доля сделок, совершенных через интернет, достигла 38% от общего количества продаж в компании. Это рекордный показатель за все время работы online-магазина квартир ГК «КВС».

В компании отмечают, что резкий рост обращений покупателей через интернет связан прежде всего с запуском 1 декабря возможности покупки квартиры online в ипотеку. На сегодняшний день около 60% ДДУ заключается с использованием банковских кредитов.

«После запуска ипотеки в online-магазине мы прогнозировали рост числа интернет-продаж, однако итоги месяца превзошли наши ожидания. Если в ноябре доля сделок через online-магазин составляла 25%, то за месяц она выросла на 13 п.п. Это говорит прежде всего о том, что сервис понятен и удобен для покупателей, а наши клиенты не только готовы к техническим новинкам и уверены в их надежности, у людей уже была сформирована такая потребность, и мы смогли на нее вовремя ответить, – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». – Мы не исключаем, что в текущем году наш прогноз в 50% сделок через online-магазин также будет превышен».

Online-магазин квартир от ГК «КВС» был запущен в марте 2019 года. Сначала приобрести квартиру в нем можно было только при единовременной оплате или в рассрочку от застройщика, с декабря была подключена ипотека. Вся сделка – от выбора квартиры до подписания и регистрации договора – проходит полностью дистанционно. При единовременной оплате или рассрочке от застройщика посещение офиса вообще не требуется, при ипотеке клиенту нужно прийти в банк для подписания кредитного договора.

Через online-магазин сегодня можно приобрести квартиру в любом жилом комплексе ГК «КВС». Оплата по договору осуществляется только после его регистрации в Росреестре, без авансовых платежей и платного бронирования.

Справка о компании ГК "КВС"