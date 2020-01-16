Не хватает денег даже на продукты. Минфин узнал самые закредитованные категории населения

Трети заемщиков в России не хватает денег даже на покупку продуктов, а чуть более трети россиян с кредитом, наоборот, могут позволить себе «практически все». Такие данные приводятся в исследовании, проведенном в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка.

«Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми (50%) и матери-одиночки с двумя детьми (51%)», – сообщает 16 января издание «Ведомости».

За займами в России чаще всего обращаются молодые трудоустроенные люди (41%), а не пенсионеры. Исследователи связывают эту тенденцию с «финансовым оптимизмом». «Работающие россияне средних лет берут кредиты «под будущие доходы», а пенсионеры вынуждены осторожничать», – уточняет директор по исследованиям НАФИ Алексей Комиссаров.

При этом опросы показали, что «заемщиком является примерно каждый третий представитель любой из доходных групп». Более того, руководители прибегают к кредитам чаще рабочих, так как их уровень «финансового оптимизма» выше. 34% респондентов с кредитом считают, что могут позволить себе «практически все».





При этом 32% россиян, которые решились пойти на заём, не хватает средств на продукты, а 31% признались, что не могут купить одежду.



