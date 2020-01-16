После публикаций на «Фонтанке» и 47news министерство транспорта отменило выборы ректора Университета гражданской авиации

Исполняющий обязанности ректора Петербургского университета гражданской авиации заявил об отмене выборов ректора в своем вузе. Он сослался на указание из министерства, а в министерстве сослались на Следственный комитет, а там подтвердили информацию «Фонтанки» и даже более.

По информации «Фонтанки», в 10 часов 16 января исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского университета гражданской авиации Николай Сухих объявил коллегам, прибывшим на конференцию по избранию нового ректора, что они могут разъезжаться по своим филиалам. Сухих сослался на указание начальника Управления государственной службы и кадров Министерства транспорта РФ.

По данным «Фонтанки», распоряжение из министерства поступило в Университет днем 15 января, после публикаций на «Фонтанке» и 47news, где журналисты рассказали о поступившем в Следственный комитет на транспорте материал от ФСБ, в котором кандидат в ректоры, проректор Яков Далингер, заподозрен в злоупотреблении: он сначала подал от имени вуза иск в сторону крупной компании «НИТА» на сумму 358,9 млн рублей, а потом его отозвал, чуть ли не сославшись на дружеские отношения с ответчиком – крупным бизнесменом Зыковым.

«Фонтанке» известно, что из министерства транспорта звонили в Следственный комитет России, где принципиально подтвердили информацию издания и добавили факты, пока не известные нашему изданию.



